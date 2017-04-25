Подконтрольные Мартыненко ВостГОК и ОГХК торгуют через новые "прокладки"

Несмотря на аресты экс-нардепа Николая Мартыненко, Государственное предприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" и ОАО "Объединенная горно-химическая компания" продолжают торговать собственной продукцией через новые "прокладки".

Об этом пишут "Наші Гроші".

Новым посредником для ОГХК стала фирма из Германии "TS Taunus Chemical GmbH", зарегистрированная на немку Наталью Стрейтенберг (Natalia Streitenberg). При этом цена на продукцию украинского предприятия осталась такой же, когда посредником был австриец Вольфганг Ейбергер, на которого были записаны упомянутые "Bollwerk" и "Steuermann".

Например, корейцы "Daesung Logistics Co., Ltd." как брали в январе-феврале в ОГХК рутиловый концентрат по $590 за тонну через "Bollwerk", так и продолжили с 29 марта получать этот же концентрат по той же цене через "TS Taunus Chemical GmbH ".

ВостГОК регулярно покупает серу у российского производителя "Каспийгаз", а контрактодержателем по этой схеме всегда была та же австрийская "Steuermann".

Теперь госпредприятие продолжает торговлю через эстонскую фирму "AltairTRADE OU", зарегистрированную в ноябре 2016 года. При этом цена осталась неизменной - 9 центов за килограмм.

В ноябре 2015 года нардеп Сергей Лещенко обвинил ОГХК в невыгодности продажи продукции австрийской компании "Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG".

По его словам, директор и акционер "Bollwerk" Вольфганг Айбергер также является руководителем компании "Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH", по которой ВостГОК закупал урановый концентрат в Казахстане.

НАБУ задержало голову ОАО "Объединенная горно-химическая компания" Руслана Журило, который может быть причастен к нанесению ущерба компании на сумму более 300 млн гривен.

Также может быть продолжено досудебное расследование в уголовном производстве о нанесении ущерба ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", в рамках которого подозреваются экс-нардеп Николай Мартыненко и первый заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома.

Как утверждает прокурор САП Роман Симкив, двое подозреваемых в этом уголовном производстве являются гражданами Австрии (должностные лица компании STEUERMANN), поэтому проведение следственных действий с ними предусматривает особый порядок.

Соломенский райсуд Киева отпустил экс-нардепа Николая Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров.