Суд продлил арест обвиняемого в госизмене военного

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Вторник, 25 апреля 2017, 15:22

Дарницкий районный суд Киева оставил под стражей бывшего военнослужащего ВСУ прапорщика Максима Одинцова еще на 2 месяца.

Об этом заявила судья по делу Татьяна Щасна на заседании во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Продлить срок содержания под стражей Одинцова Максима… до 23 июня 2017 года включительно", - зачитала она решение суда.

При этом Щасна объявила перерыв в заседании до 26 мая в связи с ходатайством нового адвоката о предоставлении ему времени для ознакомления с материалами дела.

"В судебном заседании объявляется перерыв до 26 мая до 13:30",- сказала судья.

Она также огласила, что заседания по делу Одинцова пройдут 31 мая и 7 июня.

Как известно, 20 ноября 2016 года СБУ задержала на административной границе с Крымом бывших украинских военнослужащих Одинцова и Александра Баранова.

В конце декабря 2016-го военная прокуратура завершила в отношении них досудебное расследование и направила в суд обвинительные акты об измене присяге и переходе на сторону страны-агрессора.

Темы: Вооруженные силы суд арест Крым
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