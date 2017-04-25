Из-за ненадлежащей медпомощи осужденные умирают чаще

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Вторник, 25 апреля 2017, 16:17

За последний год уровень смертности осужденных лиц в Украине вырос более чем на четверть, в частности, из-за несвоевременной медпомощи им.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура по результатам проверки соблюдения требований законодательства касательно медобслуживания осужденных в исправительных колониях и лечебных заведениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Проверка показала, что деятельность органов уголовно-исполнительной службы по предоставлению медпомощи "недостаточна и неэффективна", администрации заведений и учреждений не выполняют надлежащим образом требования по здоровью осужденных.

"Нарушение закона и прав осужденных долгое время не устраняются и в некоторых случаях имеют системный характер", – констатирует ГПУ.

Самые распространенные нарушения прав человека на здравоохранение в учреждениях выполнения наказаний в большинстве регионов – отсутствие надлежащих условий содержания и лечения осужденных, неукомплектованность штата врачей, их недостаточная квалификация и социальное обеспечение и т.п.

"Медицинские части и профильные больничные заведения не имеют необходимого оборудования, а имеющееся в более 70% случаев – устаревшее, технически изношенное или вообще не работает", – отмечается в сообщении.

Не обеспечено лечение осужденных, больных опасными инфекционными заболеваниями. В большинстве регионов нарушают закон о противодействии туберкулеза.

Неподобающе организована работа по профилактике и лечения ВИЧ-инфекции/СПИДа у осужденных в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

Несвоевременное медобследование, наличие у осужденных тяжелых соматических и инфекционных заболеваний, промедление с переведением в лечебные заведения, ненадлежащая диагностика и лечение – главные факторы смертности.

Несмотря на уменьшение в прошлом году количества удерживаемых лиц в учреждениях уголовно-исполнительной службы, уровень смертности "фактически вырос больше, чем на четверть". По состоянию на 21 апреля количество летальных случаев увеличилось со 148 до 184.

Основными причинами смертности остаются сердечнососудистые и онкологические заболевания, ВИЧ/СПИД, болезни центральной нервной системы, туберкулез, суициды.

На устранение обнаруженных нарушений прокуроры внесли 140 документов реагирования, к дисциплинарной ответственности привлечено 95 служебных лиц, начато 23 уголовных производства по фактам возможного ненадлежащего выполнения обязанностей медработниками.

ГПУ провела проверки в учреждениях уголовно-исполнительной службы в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в Министерстве юстиции. В результате внесено 5 документов реагирования, из них один – министру юстиции, который сейчас находится на рассмотрении.

К проверкам привлекали специалистов МОЗ, службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, представителей общественных правозащитных организаций.

Алена Рощенко, УП

Темы: тюрьма здоровье медицина Генпрокуратура Минюст
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