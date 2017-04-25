Победительница конкурса люстраторов рассказала, как будет чистить власть

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Вторник, 25 апреля 2017, 16:18

Победившая в конкурсе на главу Департамента люстрации Минюста Анастасия Задорожная обрисовала видение своей работы на новом посту.

Об этом она рассказала на брифинге во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время работа по реализации закона об очищении власти уже показала результаты. Большая часть проверки по чиновникам уже завершена, закон Украины работает как фильтр относительно претендентов на должности в госслужбе, в органах государственной власти", - сообщила Задорожная.

По ее словам, в настоящее время в реестр внесены сведения относительно 935 лиц.

"Актуальными остаются такие направления работы департамента, как ведение судебных дел... Ведется мониторинг нормативно-правовых актов с целью выявления и устранения возможных коллизий", - сказала победительница конкурса.

Также она сообщила, что Минюст и департамент по вопросам люстрации подали около 70 представлений на увольнение судей.

"В своей дальнейшей деятельности приложу максимум усилий для дальнейшей реализации норм закона об очищении власти, вместе с командой департамента по вопросам люстрации и членами вновь созданного общественного совета", - заверила Задорожная.

Говоря о самой победе на конкурсе, она отметила, что еще есть 10 дней на возможность обжалования результатов конкурса другими кандидатами. Если обжалования не произойдет, то будет приказ о ее назначении на должность.

Как известно, 21 апреля завершился конкурс на должность директора Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции. Его выиграла 28-летняя Анастасия Задорожная, работница отдела правового обеспечения и научно-аналитической работы данного департамента.

Темы: люстрация Минюст
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IP: 95.108.225.---kerubino25.04.2017 16:40
Хоч одного злодія з влади посадите ,чи будете далі хвалитись ?
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