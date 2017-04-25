СБУ обезвредила российские мины в зоне АТО
Сотрудники Службы безопасности изъяли мины российского производства в районе проведения антитеррористической операции.
Об этом сообщает во вторник пресс-центр СБУ.
Правоохранители обнаружили установленную мину МОН-50 в так называемой "серой зоне" вблизи села Широкая Балка Донецкой области.
По заключению экспертов, боеприпас изготовлен в Российской Федерации в 2000 году.
Оперативники спецслужбы обнаружили под МОН-50 "мину-ловушку" МЛ-8. Она изготавливается только в РФ и состоит на вооружении исключительно российских военных, отмечают в СБУ.
Продолжаются соответствующие процессуальные действия.
Как известно, Россия материально поддерживает боевиков, воюющих на востоке Украины против украинской власти.
РФ поставляет им танки и другую бронетехнику, а также противотанковое вооружение и зенитные ракеты.
При этом РФ не признает себя участницей конфликта и не гарантирует выполнение лидерами сепаратистов "минских соглашений".
Украинская правда
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