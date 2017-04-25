Составлен рейтинг худших украинских губернаторов

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Вторник, 25 апреля 2017, 16:53

Комитет избирателей Украины составил "Рейтинг деятельности глав ОГА за I квартал 2017 года".

Об этом сообщается на сайте комитета.

Худшими, согласно исследованию, оказались руководители Херсонской (Андрей Гордеев), Черкасской (Юрий Ткаченко), Ровенской (Алексей Муляренко), Черновицкой (Александр Фищук) и Волынской (Владимир Гунчик) областей. Гунчик занял последнее, 24-е место, он потерял по сравнению с рейтингом 2016 года 5 позиций.

По мнению экспертов, которых опросил КИУ, руководители областей, занявшие последние места в рейтинге, в ближайшее время могут потерять свои должности, если существенно не улучшат результаты.

При этом лидерами рейтинга, то есть лучшими губернаторами, названы председатели Харьковской (Юлия Светличная, 1 место), Донецкой (Павел Жебривский, 2), Кировоградской (Сергей Кузьменко, 3), Тернопольской (Степан Барна, 4) и Закарпатской (Геннадий Москаль, 5) областных государственных администраций.

Оценка основывалась на двух критериях: показателях социально-экономического развития регионов и опросе местных экспертов.

 

Украинская правда

Темы: рейтинг регионы
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