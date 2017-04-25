СБУ: Основная версия пожара в Балаклее – теракт

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Вторник, 25 апреля 2017, 17:35

Основной версией возникновения пожара в марте в Балаклее Харьковской области пока остается террористический акт, но другие версии также продолжают отрабатываться.

Об этом сообщил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук на брифинге во вторник в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Пока что основной версией остается та, которую озвучил глава службы Василий Грицак, а именно, что это была диверсия, спланированная недружественным нам на сегодняшний день государством, непосредственно спецслужбами этого государства", - сказал Ткачук.

Вместе с тем, он добавил, что другие версии так же продолжают отрабатываться.

Как известно, 23 марта около 3:00 на складах ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее произошел пожар, в результате которого сдетонировали боеприпасы; окончательно пожар потушили утром 26 марта.

По словам министра обороны Степана Полторак, пожар в Балаклее уничтожила 70% боеприпасов.

Глава МВД Арсен Аваков считает, что взрывы на военных складах в Балаклее Харьковской области - это террористический акт, спланированный Россией.

Суд арестовал сервер и видеорегистратор с дежурной службы в воинской части А1352. По данным следствия, диверсию на арсенале в Балаклее могли осуществить гражданские лица с помощью беспилотного летательного аппарата.

Председатель комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что в результате пожара на арсенале в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов.

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Темы: СБУ авария
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