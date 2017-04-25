Прокуратура разберется с участниками форума в Ялте и спонсорами

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Вторник, 25 апреля 2017, 19:50

Главное управление СБУ в Автономной Республике Крым расследует факт нарушения Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее иностранцами, которые в течение 20-22 апреля 2017 года участвовали в "III Международном экономическом форуме", который состоялся в Ялте.

Об этом сообщает прокуратура Автономной Республики Крым, которая осуществляет процессуальное руководство в указанном уголовном производстве.

Согласно информации, иностранцы-участники мероприятия в Ялте способствовали оккупационной власти в развитии туристической сферы на полуострове, призвали к снятию санкций и признанию результатов незаконно проведенного "референдума" по отделению АР Крым от Украины и вхождения ее в состав Российской Федерации.

Прокуратура готовит международные поручения для стран, граждане которых приняли участие в "форуме" и нарушили законодательство Украины.

Также прокуратура даст оценку финансированию указанного "форума", а именно причастности отдельных предприятий, которые выступили партнерами его проведения.

Украинская правда

Темы: Крым прокуратура Росcия СБУ
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