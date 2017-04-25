Накануне Евровидения в МВЦ проведут антитеррористические учения

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Вторник, 25 апреля 2017, 21:25

Антитеррористический центр проведет тактико-специальное учение на базе "Международного выставочного центра", где в мае пройдет песенный конкурс "Евровидение-2017".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно информации, учения пройдут 25 апреля в 21.00

Результаты практического взаимодействия правоохранительных ведомств, уполномоченных на борьбу с терроризмом, спасательных служб и органов власти на объекте с массовым пребыванием людей будут обнародованы.

Украинская правда

Темы: СБУ Евровидение
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