Насалик рассказал, когда Украина возобновит поставки электроэнергии в ОРЛО

1374 просмотра
0
Вторник, 25 апреля 2017, 21:56

Украина возобновит поставку электроэнергии на неподконтрольные территории Луганской области, если долг погасят.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в эфире 112 канала во вторник.

"Если платежи пройдут, и долг будет погашен, то мы возобновим поставку электроэнергии", - сказал Насалик.

Министр подчеркнул, что решение об отключении ОРЛО от электроснабжения - это не политическое решение, а экономическое.

"Все предприятия, которые были зарегистрированы на неконтролируемой территории Луганской области и были украинские, были полностью национализированы. Оплата за последние два месяца в энергорынок составила ноль. Поэтому отключение – это не решение Кабмина", - отметил министр.

Насалик отметил, что Украина по перетокам передавала на неподконтрольную Киеву территорию Луганской области 4,5 млн кВт в сутки, которые не оплачивались.

Глава Минэнергоугля подчеркнул, что в понедельник, 24 апреля, вместе с главой Луганской военно-гражданской администрации Юрием Гарбузом решали проблему электроснабжения Михайловки.

"Вчера в 11 часов вечера на неконтролируемой территории были отключены линии, которые идут на территорию Михайловки, и мы целые сутки, начиная с 6 утра, с главой ОГА Гарбузом решали вопрос, чтобы обеспечить жителей Луганской области электроэнергией, и нам удалось это сделать", - отметил Насалик.

Что касается энергоснабжения Донецкой области, то, по словам министра, там долговые обязательства перед контролируемой территорией в десятки раз меньше, чем между неконтролируемой и контролируемой территориями Луганской области, поэтому, и там есть система перетока.

Как известно, ООО "Луганское энергетическое объединение" с 25 апреля согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП "Энергорынок" прекращает поставки электроэнергии в неконтролируемую часть Луганской области, сообщил генеральный директор "ЛЭО" Владимир Грицай в эфире "Луганского областного телевидения" в воскресенье, 23 апреля.

Интерфакс-Украина

Темы: энергетика Луганская область
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Украина сократила потребление угля почти на 40% 25 апреля 2017, 17:15
Песков: Обесточиванием ОРЛО Украина отталкивает от себя территории 25 апреля 2017, 14:45
Селам Луганщины на линии разграничения обещают свет до конца дня 25 апреля 2017, 13:47
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Насалик рассказал, когда Украина возобновит поставки электроэнергии в ОРЛО
В результате обстрела боевиков под Авдеевкой погиб боец – штаб АТО
В Киеве задержаны похитители "Апостола" – полиция
Уволился один из судей, который должен был рассматривать дело Януковича
Все новости
Сила документалистики

Как режиссер Остап Костюк учит преодолевать стереотипы в кино

Огороды Киева

Где выращивают рукколу, базилик, лаванду и арахис