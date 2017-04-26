В Киеве произошла стрельба, есть пострадавшие
В Киеве на границе Подольского и Оболонского районов между двумя компаниями возник конфликт, в результате которого три человека получили огнестрельные ранения.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.
"Предварительно установлено: двое мужчин стояли на остановке, еще четверо туда подошли. Между ними возник конфликт, в результате которого началась драка. Один из двух достал травматическое оружие и начал стрелять. Ранения получили трое мужчин", - говорится в сообщении.
Стрелок скрылся с места происшествия.
Раненые госпитализированы, еще двоих участников конфликта доставили в Оболонское управление полиции для дачи объяснений.
Полиция начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для задержания стрелка.
YouTube канал "Kyiv Operativ" опубликовал видео с места происшествия. В описании видео говорится, что подозреваемый был одет в камуфляжную форму, на вид ему 35-40 лет. При себе имеет травматический пистолет.
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