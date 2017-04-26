Штаб АТО: Двое бойцов ВСУ погибли, четверо ранены

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Среда, 26 апреля 2017, 01:14

В результате боевых действий двое военнослужащих ВСУ погибли, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook в ночь со вторника на среду.

Отмечается, что боевики ведут огонь по украинским позициям вдоль всей линии разграничения.

"На разных направлениях зафиксировано применение противником артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения БМП и БТР, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, силы АТО открывали ответный огонь.

В отчете штаба АТО по состоянию на 18:00 25 апреля сообщалось об одном погибшем и одном раненом бойце ВСУ.

Темы: АТО Вооруженные силы
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