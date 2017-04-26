Эрдоган считает, что Россия изменила свое отношение к Асаду

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Среда, 26 апреля 2017, 02:28

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул, что Россия смягчила свою позицию в отношении поддержки сирийского лидера Башара Асада.

Об этом он сказал в интервью Reuters.

По словам турецкого президента, Владимир Путин сказал ему: Эрдоган, не пойми меня неправильно. Я не защищаю Асада, я не его адвокат".

Эрдоган также выразил мнение, что конфликт в Сирии не может быть урегулирован, пока Асад находится у власти.

Кроме того, он высказал недовольство тем, что международное сообщество не может заставить Асада уйти с поста президента.

Темы: Турция Сирия Росcия
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