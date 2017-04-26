У Лутковской обратились в РФ из-за украинца, который объявил голодовку в Крыму

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Среда, 26 апреля 2017, 03:07

Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека направил письмо российскому омбудсмену для того, чтобы "разобраться" с ситуацией, которая сложилась с заключенным украинцем Андреем Лугиным, который объявил голодовку в СИЗО Крыма.

Об этом сообщают "Крым. Реалии".

Как рассказал представитель уполномоченного ВР по правам человека Михаил Чаплыга, в ведомстве продолжают работать над передачей "новой партии" заключенных из аннексированного Крыма.

"Мы со своей стороны направили вчера обращение на имя российского омбудсмена, для того чтобы разобраться в этой ситуации (передачи Андрея Лугина) и начать следующий этап переговоров по поводу того, чтобы повторить процедуру, как с 12 заключенными, которых удалось перевести на подконтрольную Киеву территорию ", - отметил он.

Чаплыга добавил, что конкретного ответа, "когда" и "как" передавать крымских заключенных, от российской стороны не последовало.

Ранее осужденный в Крыму украинец, которого планируют этапировать для отбывания наказания в РФ, объявил сухую голодовку.

Темы: Крым Росcия
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