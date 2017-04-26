Сутки в АТО: Ситуация обострилась, трое военных ВСУ погибли

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Среда, 26 апреля 2017, 06:51

Ситуация в районе проведения АТО обострилась, за минувшие сутки боевики 65 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

"За минувшие сутки трое украинских защитников погибли, еще четверо - получили ранения", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении из минометов калибра 120 мм, вооружения БТР, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали украинские опорные пункты вблизи Песков. 120 мм минометы сепаратисты применили в районе Опытного и Луганского.

По ВСУ в Авдеевке и Каменке террористы били из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. Украинские позиции вблизи шахты "Бутовка" обстреливали из минометов калибра 82 мм. Из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики били по силам АТО в районе Троицкого и Зайцево, а позиции под Новгородским обстреляли из пулеметов и зенитной установки ЗУ-23-2.

Вооружение БМП боевики применили возле Верхнеторецкого. Вблизи Авдеевки и Новгородского активно "работали" снайперы.

На Приморском направлении из 120 мм минометов и автоматических гранатометов сепаратисты вели огонь по украинским позициям в Новотроицком. Морских пехотинцев возле Водяного и Гнутово обстреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По силам ВСУ в Марьинке боевики применили 82 мм минометы.

По украинским опорным пунктам в районе Красногоровки террористы били из гранатометов и пулеметов крупных калибров, а в районе Широкино и Павлополя - из гранатометов и стрелкового оружия. Морских пехотинцев под Водяным и Широкино боевики также обстреляли из вооружения БМП. Под Новотроицким били снайперы боевиков.

На Луганском направлении из артиллерийских систем калибра 122 мм, зенитных установок ЗУ-23-2, вооружение БТР и противотанковых гранатометов сепаратисты накрывали опорные пункты ВСУ вблизи Новоалександровки. Минометы калибра 82 мм сепаратисты применил в районе населенного пункта Желтое, а из гранатометов различных систем обстреляли позиции вблизи Крымского и Попасной. Из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БТР террористы били по силам АТО в Новозвановке.

"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня", - отметили в штабе.

Темы: АТО Донбасс Вооруженные силы
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