СМИ: Эсминец США привел в готовность вооружение из-за встречи с кораблем Ирана

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Среда, 26 апреля 2017, 07:22

В Персидском заливе в понедельник, 24 апреля, произошло опасное сближение эсминца ВМС США USS Mahan с иранским военным кораблем.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на двух американских чиновников.

Отмечается, что иранский корабль прошел от американского эсминца примерно в 900 метрах. После этого USS Mahan вынужден был изменить курс, чтобы избежать опасности и привести оружие в боевую готовность.

Также сообщается, что американский эсминец предупредил иранский корабль об опасности запуском сигнальных ракет.

Чиновники подчеркнули, что никаких предупредительных выстрелов не было.

Темы: США Иран
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