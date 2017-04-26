СМИ: Эсминец США привел в готовность вооружение из-за встречи с кораблем Ирана

В Персидском заливе в понедельник, 24 апреля, произошло опасное сближение эсминца ВМС США USS Mahan с иранским военным кораблем.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на двух американских чиновников.

Отмечается, что иранский корабль прошел от американского эсминца примерно в 900 метрах. После этого USS Mahan вынужден был изменить курс, чтобы избежать опасности и привести оружие в боевую готовность.

Также сообщается, что американский эсминец предупредил иранский корабль об опасности запуском сигнальных ракет.

Чиновники подчеркнули, что никаких предупредительных выстрелов не было.