Сенцову присудили премию американского ПЕН-центра

Украинскому режиссеру Олегу Сенцову, незаконно заключенному в России, присудили премию американского ПЕН-центра имени Барбары Голдсмит "Свобода писать".



Об этом сообщил народный депутат от БПП Мустафа Найем в Facebook.



Крымчанина Сенцова отметили "за огромное мужество выступить против нетерпимости к свободе выражения и добросовестному инакомыслию".



Премию от имени украинского политзаключенного получила его двоюродная сестра Наталья Каплан.



"27 из 40 победителей премии "Свобода писать" были выпущены из тюрьмы в течение 18 месяцев с момента их награждения. Очень верим", – пишет также Найем.

Как известно, 25 августа 2015 года российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму, а еще одного украинца – Александра Кольченко – к 10 годам заключения в исправительной колонии.

По данным российских СМИ, Сенцова и Кольченко в феврале 2016 года этапировали в Челябинскую область.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченко сфабриковано и выступили с критикой в адрес РФ, требуя освободить их.

Кинематографисты из разных стран неоднократно демонстрировали солидарность с украинским кинорежиссером и требовали его освобождения.

Украинская правда