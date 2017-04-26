Глава набсовета компании "Киевгорстрой" попал в "разборки" со стрельбой

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Среда, 26 апреля 2017, 09:13

Полицейские задержали участников конфликта, которые на территории пожарной части города Васильков Киевской области устроили "разборки" со стрельбой.

Об этом сообщает в среду отдел коммуникации полиции Киевщины.

Среди задержанных оказался председатель наблюдательного совета публичного акционерного общества "Холдинговая компания "Киевгорстрой" Владимир Слончак.

Полицейские отмечают, что 24 апреля поздно вечером по дороге из столицы в город Васильков между двумя участниками дорожного движения произошел конфликт. Водители преследовали друг друга и блокировали движение автомобилей. Впоследствии они заехали на территорию пожарной части города Васильков, где устроили "разборки" с оружием.

Один из мужчин открыл стрельбу из карабина, которую услышал наряд полиции охраны, находившийся неподалеку. Правоохранители приехали и успокоили хулиганов, а также вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции.

Сейчас все участники конфликта установлены и проходят медицинское освидетельствование по степени тяжести полученных телесных повреждений. Оружие и автомобили у них изъяты, сообщают правоохранители.

По данному факту следователями Васильковской полиции открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

"Работники полиции устанавливают обстоятельства конфликта и проводят досудебное расследование, которое определит правовую оценку действий каждого участника происшествия", – резюмируют силовики.

В то же время сам Слончак обнародовал заявление, в котором заявил о попытке покушения, а также обвинил правоохранителей в бездействии.

Украинская правда

Темы: Киев полиция
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