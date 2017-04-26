На Донбассе задержали боевика, который убегал от "побратимов"
Пограничники и бойцы СБУ задержали на линии разграничения в Донецкой области боевика ОРДЛО, который убегал от других террористов.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
"45-летний гражданин Украины пытался пересечь линию соприкосновения через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" в пешем порядке. В ходе фильтрационных мероприятий мужчина сообщил, что проходил службу в составе незаконных вооруженных формирований на востоке нашего государства на протяжении 2015-2016 годов", - рассказывают пограничники.
По их информации, в 2016 году преступник уволился из рядов разведывательного подразделения боевиков из-за конфликта с руководством. После этого попытался выехать на подконтрольную украинской власти территорию, чтобы укрыться от преследований бывших "собратьев" и устроиться на работу.
В полицию направлена информацию для открытия уголовного производства по ст.260 Уголовного кодекса "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".
Украинская правда
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