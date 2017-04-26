"Дело Хизб ут-Тахрир": крымскому татарину Зейтуллаеву дали 12 лет колонии

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Среда, 26 апреля 2017, 10:47

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима крымского татарина Руслана Зейтуллаева, обвиняемого в организации в Крыму ячейки "Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает в Facebook журналист Владислав Рязанцев.

По словам журналиста, поддержать Зейтуллаева пришли более 20 человек.

Как известно, Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года вынес приговоры Руслану Зейтуллаеву, Ферату Сайфуллаеву, Рустему Ваитову и Нури Примову, признав их виновными в причастности к запрещенной в России судом террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" и создании в оккупированном Крыму ее ячейки. Подсудимые были приговорены к пяти годам лишения свободы, при этом они вину не признали.

27 декабря 2016 года Верховный суд России отменил приговор Зейтуллаеву и отправил дело на новое рассмотрение.

Прокурор РФ попросил для Зейтуллаева 17 лет заключения.

Крымский татарин 23 дня держал голодовку в знак протеста против уголовного дела.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединения всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России.

Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими".

Украинская правда

Темы: Крым крымские татары права человека
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IP: 94.178.118.---sensor+226.04.2017 12:06
Учитесь как сажать надо!

А у нас ДО СИХ ПОР одну Штепу посадить не могут!! Єто вообще не государство.
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