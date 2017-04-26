СМИ: Итальянцы воюют на Донбассе, больше – на стороне боевиков

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Среда, 26 апреля 2017, 11:34

В конфликте на Донбассе по обе стороны принимают участие итальянцы.

Об этом пишет итальянская газета La Stampa, перевод которой приводи Инопресса.

Известны примерно десять имен, и почти все они из Северной Италии, большинство - на стороне сепаратистов, пишет издание.

Как сообщает автор, Турин - "один из главных узлов вербовки" в Италии.

Из Турина на Донбасс приехал 55-летний Франческо Саверио Фонтана (позывной "Стан"), доброволец в украинском батальоне "Азов".

Также издание пишет о двух других итальянцах, которые воюют на стороне боевиков.

"Из Турина, вероятно, приехали и другие два бойца. На этот раз следы ведут к сепаратистам, финансируемым из Москвы. Имена не раскрываются, так как идет расследование", - говорится в статье.

По словам следователей, "это профессионалы".

"Эти бойцы могли входить в Interunit - интернациональную и интернационалистскую группу (так как она вдохновлена Гражданской войной в Испании), которая с 2015 года существует в бригаде "Призрак" в Донецке", - сообщает журналист.

"Туринцы также работают инструкторами-парамедиками", - информирует автор.

Среди них 44-летний "Карло", бывший парашютист из бригады Folgore итальянской армии. Имя "Карло" - вымышленное: "Я не хочу неприятностей с пророссийскими силами, - объясняет сам мужчина, - потому что их итальянские сторонники постоянно угрожают". "Карло" вместе с еще одним туринским добровольцем регулярно совершает поездки из Турина в Украину, говорится в статье.

"По крайней мере, десять итальянцев вступили в ряды "ополченцев", финансируемых Москвой", - пишет издание.

"Один из самых известных в их числе - это Антонио Катальдо из Авеллино. Он - единственный профессионал во всей группе". Катальдо работал наемником в Панаме, Ливии, Дубае, а затем провел восемь месяцев на Донбассе. "Я - снайпер в армии Луганска, у меня две награды за доблесть", - цитирует автор итальянского добровольца. Катальдо также рассказал, что надеется скоро вернуться в Сирию: "На стороне Асада, поскольку там хоть по-русски говорят".

В Луганске за боевиков сражается находящийся в бегах бывший ультрас Андреа Палмери, говорится далее. "В Италии его осудили на три года и десять месяцев за жестокое избиение левого активиста, - сообщает журналист.

"С 2014 года он взял в руки калашников против тех, кого кремлевская пропаганда называет "украинскими нацистами".

Палмери с гордостью показывает нацистскую свастику, вытатуированную на плече, и говорит: "На Донбассе я, наконец, чувствую себя, как дома, потому что здесь меня окружают настоящие фашисты", - говорится в статье.

"С пророссийскими силами сражается также Альберто Фацоло - римлянин 1979 года рождения, - пишет Траван. - Вероятно, Фацоло является активистом Donbass International Forum, организации, которая набирает наемников для прокремлевских сил". По словам автора, эта организация, возможно, действует и в Италии и "имеет прикрытие в среде крайне правых".

В заключение автор сообщает имя еще одного итальянского наемника, который воевал на стороне боевиков - Эди Онгаро (позывной "Бозамбо"), уроженца области Венето и левого активиста, который, встретившись с автором статьи в трактире города Портогруаро, признался журналисту, что он поступил на службу, потому что был без работы и сидел без денег.

"Онгаро состоял в "Призраке", вероятно, вместе с теми двумя туринскими "иностранными бойцами", которые растворились в пустоте несколько месяцев назад", - добавляет в завершение корреспондент.

Темы: Донбасс Италия
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