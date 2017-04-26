Лукашенко о ненападении: Белорусы приедут в Украину разве что на тракторе

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что между белорусами и украинцами не может быть вражды.



Об этом он сказал на совместном с президентом Украины Петром Порошенко на брифинге в Чернобыле.



"Украинцы никогда для белорусов ни были чужими людьми... Мы родные люди, мы всегда жили вместе на этой территории. Кто нас может разделить? Никто", - сказал он.



По словам Лукашенко белорусы могут приехать в Украину "только на тракторе, помочь вам".



"Вы (обратился он к Порошенко – ред.) помогаете нам, мы помогаем вам. Мы будем работать только ради мира. У нас нет другой цели. Мы родные люди. Это позиция всего белорусского народа", - сказал Лукашенко.



Он заявил, что надо как можно быстрее прекратить "междоусобные драчки, прекратить выяснение отношений с оружием".



"Мы будем делать все, чтобы между нами всегда был мир", - сказал Лукашенко.



Как известно, президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что ни одна страна-агрессор не втянут Беларусь захватническую войну против Украины.



Украинская правда