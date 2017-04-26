Лукашенко о ненападении: Белорусы приедут в Украину разве что на тракторе
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что между белорусами и украинцами не может быть вражды.
Об этом он сказал на совместном с президентом Украины Петром Порошенко на брифинге в Чернобыле.
"Украинцы никогда для белорусов ни были чужими людьми... Мы родные люди, мы всегда жили вместе на этой территории. Кто нас может разделить? Никто", - сказал он.
По словам Лукашенко белорусы могут приехать в Украину "только на тракторе, помочь вам".
"Вы (обратился он к Порошенко – ред.) помогаете нам, мы помогаем вам. Мы будем работать только ради мира. У нас нет другой цели. Мы родные люди. Это позиция всего белорусского народа", - сказал Лукашенко.
Он заявил, что надо как можно быстрее прекратить "междоусобные драчки, прекратить выяснение отношений с оружием".
"Мы будем делать все, чтобы между нами всегда был мир", - сказал Лукашенко.
Как известно, президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что ни одна страна-агрессор не втянут Беларусь захватническую войну против Украины.
Украинская правда
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