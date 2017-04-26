Лукашенко о ненападении: Белорусы приедут в Украину разве что на тракторе

2224 просмотра
2
Среда, 26 апреля 2017, 12:52

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что между белорусами и украинцами не может быть вражды.

Об этом он сказал на совместном с президентом Украины Петром Порошенко на брифинге в Чернобыле.

"Украинцы никогда для белорусов ни были чужими людьми... Мы родные люди, мы всегда жили вместе на этой территории. Кто нас может разделить? Никто", - сказал он.

По словам Лукашенко белорусы могут приехать в Украину "только на тракторе, помочь вам".

"Вы (обратился он к Порошенко – ред.) помогаете нам, мы помогаем вам. Мы будем работать только ради мира. У нас нет другой цели. Мы родные люди. Это позиция всего белорусского народа", - сказал Лукашенко.

Он заявил, что надо как можно быстрее прекратить "междоусобные драчки, прекратить выяснение отношений с оружием".

"Мы будем делать все, чтобы между нами всегда был мир", - сказал Лукашенко.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что ни одна страна-агрессор не втянут Беларусь захватническую войну против Украины.

Украинская правда

Темы: Лукашенко Беларусь
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Хроника 26 апреля. Выход Фирташа на сцену и "экстремистский" украинский флаг 26 апреля 2017, 08:00
К Порошенко в гости приедет Лукашенко, а потом – наоборот 25 апреля 2017, 12:35
Лукашенко уверяет россиян, что Беларусь на Запад не разворачивается 20 апреля 2017, 15:38
powered by lun.ua
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 95.158.49.---Майже26.04.2017 13:13
Я, прочитавши заговок, подумав, що він каже про стан доріг :)
ОтветитьС цитатой
IP: 93.72.45.---chookmas26.04.2017 13:12
Хтось повірив?
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Лукашенко о ненападении: Белорусы приедут в Украину разве что на тракторе
В Dragon Capital проходят обыски – Гройсман
Послы ЕС одобрили безвизовый режим для Украины
Порошенко уверен, что Беларусь не пойдет войной на Украину
Все новости
Сила документалистики

Как режиссер Остап Костюк учит преодолевать стереотипы в кино

#ВакциниПрацюють

5 фактов о прививках