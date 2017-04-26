Дела по обидчикам Майдана должны быть в суде до октября – ГПУ

Генпрокурор Юрий Луценко поручил департаменту спецрасследований ГПУ до октября передать все обвинительные акты по фигурантам событий на Майдане в 2013-2014 годах.

Об этом он сказал во время всеукраинской конференции прокуроров, которая должна избрать прокурорское самоуправление, передают "Українські новини".

"Задача номер один в этом году – это дело Януковича о государственной измене", – сказал он.

"Передача департаментом спецрасследований аналогичных обвинительных актов в суд не позже сентября... по тем, кто виноват в событиях на Майдане", – добавил Луценко.

По его словам, в этом году прокуроры должны должным образом оценить действия Виктора Януковича и его окружения.

В январе 2017 года Генеральная прокуратура констатировала вынесение судами 35 приговоров по 220 делам, связанным с акциями на Майдане Независимости в Киеве в конце 2013-го – начале 2014 годов.