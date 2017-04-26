Кабмин назначил госсекретаря в Минагрополитики
Кабмин назначил государственным секретарем в Министерстве аграрной политики и продовольствия Владислава Андронова.
Об этом 26 апреля журналистам заявил министр Кабинета министров Александр Саенко.
"Назначили наконец госсекретаря в АПК, это победитель конкурса", – отметил он.
На уточнение журналистов, почему кадровые решения стали рассматриваться на закрытой части правительства, Саенко отметил:
"Нет, эти вопросы мы рассмотрели до блоке со служебным использованием в общем блоке. Никаких изменений не было".
Роман Кравец, УП
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