Кабмин назначил госсекретаря в Минагрополитики

Кабмин назначил государственным секретарем в Министерстве аграрной политики и продовольствия Владислава Андронова.

Об этом 26 апреля журналистам заявил министр Кабинета министров Александр Саенко.

"Назначили наконец госсекретаря в АПК, это победитель конкурса", – отметил он.

На уточнение журналистов, почему кадровые решения стали рассматриваться на закрытой части правительства, Саенко отметил:

"Нет, эти вопросы мы рассмотрели до блоке со служебным использованием в общем блоке. Никаких изменений не было".

Роман Кравец, УП