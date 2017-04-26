Украина просит усилить давление на РФ за тюремный приговор Зейтуллаеву

Министерство иностранных дел возмущено решением российского суда приговорить крымского татарина Руслана Зейтуллаева к 12 годам тюрьмы.

Такое заявление сделала в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

"Требуем освобождения Зейтуллаєва. Обратимся к партнерам (с просьбой – ред.) усилить дипломатическое давление на РФ", - написала она.

Она добавила, что решение суда основано на сфабрикованных обвинениях.

"Выражаем решительный протест российской стороне в связи с позорным приговором Р. Зейтуллаеву. Решение политически мотивировано", - отметила Беца.

Как известно, Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил крымского татарина Руслана Зейтуллаева к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в организации ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Крыму.

Украинская правда