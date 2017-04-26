В Днипре в кабинете зама Филатова произошла драка

Драка с участием заместителя мэра Михаила Лысенко и представителя одного из объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) Сергея Варфоломея произошел в здании исполнительного комитета и городского совета Днепра в среду.

Об этом сообщают Украинские Новости с места события.

Конфликт произошел в кабинете Лысенко во время обсуждения городской программы поддержки ОСМД.

Варфоломей обвинил заместителя мэра в коррупции, после чего Лысенко ударил его в лицо.

По словам активиста, в драку вмешался мэр Борис Филатов. Активист утверждает, что в лицо его ударил именно Филатов.

После драки Варфоломею нужна была помощь врачей "скорой".

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По его словам, у него забрали телефон, на который он пытался фиксировать событие.

В свою очередь Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что не избивал экс-начальника ЖЭКа № 37 Сергея Варфоломея, сообщает "Страна".

"Не говорят еще, что я кого-то изнасиловал?", – отреагировал на просьбу прокомментировать инцидент Филатов.

По его словам, Варфоломей ворвался в кабинет к заместителю главы горсовета Днепра по вопросам ЖКХ Михаилу Лысенко и устроил там драку. Сам Филатов, по его словам, в потасовке участия не принимал.

"Варфоломей заявил, что я его ударил, что информационно погасить эту ситуацию в прессе – мол, это мэр бил. Но это неправда. В драке участвовало двое: мой заместитель Михаил Лысенко и Сергей Варфоломей. Я пришел на место событий уже после драки, когда вызвали полицию, и начал выяснять, что происходит. После этого я ушел, а потом в СМИ уже начали появляться эти голословные обвинения. Просто когда Варфоломей понял, что ему за это придется получать по закону, он решил перевести стрелки на меня", – сообщает "Стране" Филатов.

Украинская правда