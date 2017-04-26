Иностранные инспекторы на Донбассе собирают доказательства вмешательства РФ

Представители многонациональной инспекционной группы Канады во главе с Франсуа Кузо прибыли в Соледар Донецкой области, чтобы разобраться в обстановке.

В Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии размежевания сторон они встретились с группой офицеров украинской стороны СЦКК во главе с Александром Дузь-Крятченко.

Целью встречи был сбор фактов о незаконном присутствии подразделений и частей вооруженных сил России на территории Украины, а также деятельности незаконных вооруженных формирований ОРДО и ОРЛО, объективной информации о военно-политической обстановке в Украине.

Также целью было соответствующее информирование государств-участниц ОБСЕ и содействие в поиске путей мирного урегулирования сложившейся кризисной ситуации, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Генерал-майор Дузь-Крятченко проинформировал подполковника Кузо о нынешнем положении вещей и перспективы СЦКК, а также рассказал о его структуре и задачах на нынешнем этапе.

По завершении переговоров Кузо высказал надежду, что эта встреча будет не последней, а сотрудничество в таком направлении посодействует укреплению доверия и безопасности.