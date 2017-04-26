В Минске подумают, останавливать ли Луганскую ТЭС и перекрывать ли воду ОРДЛО

Трехсторонняя контактная группа в Минске на заседании в среду рассмотрит вопрос возможной остановки Луганской ТЭС и прекращения водоснабжения в оккупированные районы Донбасса.

Об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает "Интерфакс-Украина".

"Один из вопросов, который будет поднят сегодня в Минске: мы, с одной стороны, не можем обеспечить Луганскую ТЭС антрацитовой группой угля - нет маршрутов поставки, кроме неконтролируемых территорий или России. После этого мы должны отключать водоканал, который идет на неконтролируемые территории", - скала он.

Министр уточнил, что поставки угля на Луганскую ТЭС возможны только железнодорожным маршрутом, проходящим через оккупированные территории, или из РФ (с шахтоуправления "Обуховское", принадлежащего энергохолдингу "ДТЭК"), поставить уголь из украинских портов на эту станцию нет возможности.

"Если не будет решен этот вопрос ... возможно такое, что мы остановим Луганскую ТЭС. По нашей территории мы компенсируем это за счет Северодонецкой ТЭЦ, включим блоки на газовом угле, перебросим со Славянской ТЭС. Но обеспечить там мы не сможем", - резюмировал министр.

По его информации, на Луганской ТЭС сейчас работает полтора блока (до отключения перетока на оккупированные территории в пределах Луганской области работали три блока).

Насалик также сообщил, что оплата за водоснабжение с территории ОРДЛО не поступает.

Как сообщалось, 24 апреля вечером Украина прекратила поставки электроэнергии в ОРЛО.

Сейчас в Украине работает только одна из шести ТЭС – Луганская.