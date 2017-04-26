Насиров жалуется: Во время обыска забрали последние деньги
Глава фискальной службы Роман Насиров пожаловался, что во время обыска у него дома детективы НАБУ изъяли последние деньги и теперь его жене не за что жить.
Об этом он заявил журналистам в среду, когда пришел на суд относительно продлению срока его ареста.
"Есть решение суда о том, чтобы вернуть (мне – ред.) часть имущества, но она так и не была возвращена", - говорит Насиров.
По его словам, хотя сумма изъятых во время обыска денег и не очень большая, но без них его жена осталась без средств существования.
"Меня безосновательно посадили за решетку, а у жены забрали все средства. А как жить? Есть семья, есть дети, вот как жить?" - спрашивает глава ГФС.
Также Насиров пожаловался, что детективы изъяли и не отдают его часы.
"Не очень дорогие часы. Зачем им часы? Как это касается дела?" – продолжает спрашивать отстраненный фискал.
Как известно, 2 марта Насирова задержали по подозрению в злоупотреблении властью и служебным положением. 16 марта он вышел из-под стражи, потому что жена и тесть внесли за него 100 млн гривен залога.
Позже Апелляционный суд Киева в ответ на жалобу адвокатов Насирова частично отменил арест, наложенный на его имущество, изъятое во время обыска дома.
Суд постановил вернуть отстраненному председателю ГФС внутренний паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, дипломатический паспорт и другие документы. В то же время суд отказался удовлетворять жалобу в части снятия ареста с валюты, золота и нескольких элитных часов.
Евгений Кизилов, УП
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