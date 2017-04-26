СБУ пришла с обысками в "Укргазвыдобування", изымает технику

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Среда, 26 апреля 2017, 17:49

Служба безопасности Украины проводит обыски в офисах ОАО "Укргазвыдобування".

Об этом в среду сообщает пресс-служба компании.

"Обыски проводятся представителями СБУ по решению следственного судьи Шевченковского района Киева об изъятии компьютерной техники у руководителей компании и серверов", - говорится в сообщении.

"Представители СБУ мотивируют обыски якобы незаконным использованием программного обеспечения, которое компания официально и легально закупила через систему #ProZorro. Подобные действия могут дестабилизировать работу УГВ. Компания сотрудничает с представителями СБУ", - заявили в компании.

Как известно, 26 апреля в офисе инвестиционной компании Dragon Capital работники СБУ провели обыски и изъяли технику.

В ведомстве заявили, что обнаружили восемь компаний которые использовали запрещено шпионское программное обеспечение российского производства.

Украинская правда

Темы: СБУ газ
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