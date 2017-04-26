На Харьковщине на полигоне погибли двое бойцов
На чугуевском общевойсковом полигоне во время занятий по боевой подготовке погибли двое военнослужащих 54 отдельной механизированной бригады.
Об этом сообщает Оперативное командование "Схід" ("Восток") Вооруженных сил Украины в Facebook 26 апреля.
Все причины и обстоятельства трагедии будут выяснены во время расследования, которое началось под руководством заместителя командующего войск оперативного командования "Схід".
Других подробностей не сообщают.
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