На Харьковщине на полигоне погибли двое бойцов

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Среда, 26 апреля 2017, 17:52

На чугуевском общевойсковом полигоне во время занятий по боевой подготовке погибли двое военнослужащих 54 отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщает Оперативное командование "Схід" ("Восток") Вооруженных сил Украины в Facebook 26 апреля.

Все причины и обстоятельства трагедии будут выяснены во время расследования, которое началось под руководством заместителя командующего войск оперативного командования "Схід".

Других подробностей не сообщают.

Темы: армия Харьковская область
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