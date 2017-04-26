Полицейские проведут ночные учения в метро перед Евровидением

573 просмотра
0
Среда, 26 апреля 2017, 20:58

Столичные полицейские проведут в метрополитене совместные учения, чтобы проверить готовность киевских правоохранителей создать безопасные условия для проведения песенного конкурса "Евровидение-2017".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Отработка порядка взаимодействия подразделений при задержании вооруженных преступников и освобождении заложников состоится с вовлечением работников КОРД, взрывотехнической и кинологической служб и работников полиции метрополитена", - говорится в сообщении.

Учения пройдут в ночь на 28 апреля на станции метро "Площадь Льва Толстого".

Как известно, Антитеррористический центр провел тактико-специальное учение на базе "Международного выставочного центра", где в мае пройдет песенный конкурс "Евровидение-2017".

Украинская правда





Темы: полиция СБУ Евровидение метро
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Глава набсовета компании "Киевгорстрой" попал в "разборки" со стрельбой 26 апреля 2017, 09:13
В Киеве произошла стрельба, есть пострадавшие 26 апреля 2017, 00:25
В Киеве задержаны похитители "Апостола" – полиция 25 апреля 2017, 16:49
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
"Схема Курченко": экс-руководителей Одесского НПЗ объявили в розыск
За уголь из Грузии Центрэнерго может переплатить 7-11 миллионов долларов
САП: Деньги для залога Насирова имеют законное происхождение
На Харьковщине на полигоне погибли двое бойцов
Все новости
Музыка

10 музыкальных фестивалей Европы, которые стоит посетить этим летом

Сила документалистики

Как режиссер Остап Костюк учит преодолевать стереотипы в кино