СБУ заявляет о задержании чиновника Нацгвардии, а в НГУ опровергают

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Среда, 26 апреля 2017, 21:55

Служба безопасности Украины заявляет о задержании в Киеве начальника квартирно-эксплуатационной службы одной из воинских частей Национальной гвардии, который брал с предпринимателей деньги за предоставление бойцов для охраны коммерческих объектов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы задержали дельца в погонах во время получения неправомерной выгоды – квартальной "выручки" в сумме 15 000 долларов США", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, уже открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и продолжаются неотложные следственные действия.

В то же время пресс-служба Нацгвардии заявляет, что все заместители командиров воинских частей Национальной гвардии Киевского гарнизона выполняют свои обязанности в штатном режиме, и информация об их задержании не соответствует действительности.

"Вместе с тем, по нашим данным, Службой безопасности Украины задержан начальник службы одной из воинских частей, который, по своим должностным обязанностям, отвечает за эксплуатацию помещений. Никаких официальных документов о факте задержания в Национальную гвардию Украины не поступало", - говорится в заявлении.

Украинская правда

Темы: СБУ Нацгвардия
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