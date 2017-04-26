Суд отпустил под домашний арест гендиректора "ВостГОК"

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Среда, 26 апреля 2017, 22:32
ZN.UA

Соломенский райсуд Киева отказался арестовать и отпустил под домашний арест гендиректора госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" Александра Сорокина, подозреваемого в завладении 17 млн долларов при закупке урана для госпредприятия.

Об этом сказала судья Виктория Кицюк.

Она назвала обоснованным подозрение, выдвинутое Сорокину, но не усмотрела социальной опасности в нахождении его не под стражей.

Таким образом, суд отказал в удовлетворении ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об аресте подозреваемого и избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

При этом суд отказался отдать подозреваемого на поруки депутатам Верховной Рады от "Народного фронта" Юрию Березе, Виталию Сташуку и Геннадию Кривошее.

Как сизвестно, 22 апреля Соломенский райсуд отказался арестовать экс-депутата Рады от НФ Николая Мартыненко и отдал его на поруки 18 депутатам от "Народного фронта", министру молодежи и спорта Игорю Жданову и заместителю представителя Центральной избирательной комиссии Андрею Магере.

Украинские новости

Темы: Мартыненко суд
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