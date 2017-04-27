В заседании суда по делу Насирова объявлен перерыв до утра

В заседании суда по продлению меры пресечения отстраненному от должности главе ДФС Роману Насирову объявлен перерыв до 9:45 27 апреля.

Такое решение судья Виктория Кицюк приняла после того, как защита не смогла представить справку о якобы назначенной Насирову операции на 27 апреля.

Судья подчеркнула, что в случае неявки подозреваемого на заседание, к нему будут применены меры, предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом.

Сторона защиты на суде настаивала, что оснований для продолжения Насирову меры пресечения нет, поскольку он, по словам адвоката, не намерен покидать Украину, хотя и имел такую возможность, также не может оказывать давление на свидетелей, уничтожить, или исказить доказательства, потому что он отстранен от должности председателя ДФС.

Адвокаты настаивали на рассмотрении дела безотлагательно, мотивируя это тем, что у Насирова утром операция, однако не смогли предоставить медицинскую справку, которая бы это подтвердила.

При этом адвокаты и сам Насиров отказались сообщить журналистам, какую именно операцию необходимо сделать подозреваемому, заявив что эта информация является тайной.

На вопрос, появится ли Насиров на заседание суда 27 апреля, он не смог дать ответ.

"Пока не знаю, буду консультироваться с врачами, можно ли перенести (операцию), нельзя ли", - сказал Насиров.

Ранее на заседании суда прокурор САП Роман Симкив требовал продолжить Насирову на 2 месяца процессуальные обязанности, поскольку он может использовать пост президента Федерации дзюдо Украины для выезда за границу.

Детективы НАБУ в начале марта задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

Следствие считает, что Роман Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен.

Защита Насирова и он сам эти обвинения отрицают.

Суд в течение нескольких дней избирал Насирову меру пресечения, 7 марта суд избрал меру пресечения - содержание под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога 100 млн гривен, хотя антикоррупционная прокуратура просила установить денежный залог в размере 2 миллиарда гривен.

Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как за него внесли залог в 100 млн гривен.

Насиров был назначен председателем Государственной фискальной службы в мае 2015 года, до этого он был народным депутатом, он прошел в Верховную Раду по спискам партии "Блок Петра Порошенко".