Под Троицким результате обстрела погиб военный ВСУ

121 просмотр
0
Четверг, 27 апреля 2017, 02:02

В результате обстрела позиций одной из механизированных бригад неподалеку Троицкого погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"По предварительной информации, в результате обстрела позиций одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на Донецком направлении неподалеку Троицкого, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Как отметили в штабе, на этом направлении противник применял пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

Ранее сообщалось, что 26 апреля в течение дня в результате обстрелов один военнослужащий ВСУ получил ранения.

Темы: АТО боевые действия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Боевики продолжают нарушать "тишину", ранили бойца АТО 26 апреля 2017, 18:49
Иностранные инспекторы на Донбассе собирают доказательства вмешательства РФ 26 апреля 2017, 15:08
В штабе АТО уточнили количество раненых за сутки военных 26 апреля 2017, 13:12
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Под Троицким результате обстрела погиб военный ВСУ
Суд отпустил под домашний арест гендиректора "ВостГОК"
"Схема Курченко": экс-руководителей Одесского НПЗ объявили в розыск
За уголь из Грузии Центрэнерго может переплатить 7-11 миллионов долларов
Все новости
Чернобыль - 31

Эколог и писатель об уникальности Чернобыльской зоны

Фото

Арку дружбы народов превращают в радугу к Евровидению