Под Троицким результате обстрела погиб военный ВСУ

В результате обстрела позиций одной из механизированных бригад неподалеку Троицкого погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"По предварительной информации, в результате обстрела позиций одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на Донецком направлении неподалеку Троицкого, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Как отметили в штабе, на этом направлении противник применял пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

Ранее сообщалось, что 26 апреля в течение дня в результате обстрелов один военнослужащий ВСУ получил ранения.