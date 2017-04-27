МИД требует от России освободить Сущенко

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Четверг, 27 апреля 2017, 03:08

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением московского суда продлить на два месяца срок содержания под стражей журналиста Укринформа Романа Сущенко, незаконно задержанного в России по сфальсифицированным обвинениям.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины.

"Судебная власть Российской Федерации в очередной раз пренебрегла ходатайствами защиты украинского гражданина и консула Украины об изменении для Романа Сущенко меры пресечения на домашний арест. Это, как и провокационный характер его задержания и беспочвенность выдвинутых против Романа обвинений, является демонстративным свидетельством того, что политически ангажированные дела против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России, являются неотъемлемым элементом гибридной войны, которую ведет государство-агрессор против Украины и ее народа", - отметили в МИД.

Министерство иностранных дел Украины требует от российской стороны прекратить произвол в отношении незаконно удерживаемых граждан Украины, безотлагательно освободить Сущенка и обеспечить его беспрепятственное возвращение в Украину.

Как сообщалось, Лефортовский суд Москвы продлил до 30 июня арест украинскому журналисту Роману Сущенко, незаконно удерживаемому в России и обвиненному в шпионаже.

Как известно, о задержании украинца в Москве ФСБ сообщила 3 октября 2016 года.

Спецслужбы РФ заявили, что Сущенко является кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины в звании полковника. Минобороны Украины эту информацию опровергло.

Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст.276 УК РФ), свою вину он отрицает. По словам Фейгина, его подзащитному вменяется несколько эпизодов шпионажа.

Его адвокат отмечает, что Сущенко, который в течение шести лет проживал на территории Франции, являясь корреспондентом агентства "Укринформ" в Париже, неоднократно посещал Россию, и во время задержания находился там по личным мотивам. В России у него проживают родственники.

Фейгин сообщил также, что в деле украинского журналиста, кроме сотрудников ФСБ, осуществлявших его задержание, есть еще всего один свидетель - старый знакомый Сущенко.

Международные и Европейская федерации журналистов в конце января 2017 года присоединились к другим правозащитным группам и международным организациям в требовании снять обвинения с арестованных в РФ журналистов Сущенко и Николая Семены (последнему в Крыму предъявлено обвинение в призывах к сепаратизму).

Защита Сущенко также готовит жалобу на его арест в Европейский суд по правам человека.

Темы: Сущенко политзаключенные МИД
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