В США заявили о необходимости усилить давление на КНДР

71 просмотр
0
Четверг, 27 апреля 2017, 03:49

США намерены усилить давление на Северную Корею для того, чтобы она отказалась от своей ядерной программы.

Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, министра обороны Джеймса Мэттиса и директора национальной разведки Дэна Коутса, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

"Прошлые усилия не смогли остановить программу Северной Кореи по испытанию ядерных баллистических ракет. С каждой такой провокацией КНДР ставит под угрозу стабильность в северо-восточной Азии и представляет собой растущую угрозу для наших союзников и для США", — отмечается в документе.

Авторы заявления подчеркнули, что ядерная программа КНДР является "серьезной угрозой национальной безопасности и высшим приоритетом внешней политики" Соединенных Штатов.

После вступления в должность президента США, Дональд Трамп распорядился осуществить подробный анализ политики США в отношении Северной Кореи.

"Сегодня вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Джо Данфордом, мы проинформировали членов Конгресса об этом анализе. Подход президента США Дональда Трампа направлен на давление на КНДР для сворачивания ее ядерной и ракетной программ,  путем ужесточения экономических санкций и проведения дипломатических мер с союзниками и региональными партнерами", — говорится в заявлении.

Отмечается также, что Соединенные Штаты привлекают ответственных членов международного сообщества для увеличения давления на КНДР, "чтобы убедить режим уменьшить эскалацию и вернуться на путь диалога".

"США стремятся к стабильности и хотят добиться ядерного разоружения КНДР мирным путем. Мы по-прежнему открыты для переговоров для достижения этой цели", — отмечается в документе.

При этом авторы заявления подчеркнули, что по-прежнему готовы защищать себя и своих союзников.

Темы: Северная Корея ядерное оружие США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Трамп собирает сенат для обсуждения проблемы Северной Кореи 25 апреля 2017, 07:48
Трамп призвал Совбез ООН "наконец решить" проблему КНДР 25 апреля 2017, 02:06
Северная Корея пригрозила ядерным ударом Австралии 23 апреля 2017, 08:20
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Польские националисты уничтожили памятник воинам УПА вблизи Перемышля
Под Троицким результате обстрела погиб военный ВСУ
Суд отпустил под домашний арест гендиректора "ВостГОК"
"Схема Курченко": экс-руководителей Одесского НПЗ объявили в розыск
Все новости
Доктор Комаровский

Как правильно подготовить ребенка к вакцинации

Огороды Киева

Где выращивают рукколу, базилик, лаванду и арахис