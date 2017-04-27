Штаб: За прошедшие двое суток силы АТО уничтожили 3 и ранили 7 террористов

За минувшие сутки подразделения российско-оккупационных войск 47 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, в результате чего погиб 1 украинский военный и 6 получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на Приморском направлении зафиксированы обстрелы позиций ВСУ у Широкиного из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП и БТР, гранатометов и стрелкового оружия.

Минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметов враг применял вблизи Водяного и Березового. Защитников Марьинки обстреливал из вооружения БМП, гранатометов различным систем, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия.

Силы АТО у населенних пунктов Гнутово, Красногоровка, Новотроицкое и Павлополь противник также обстрелял из пулеметов крупного калибра, а опорные пункты вблизи Чермалыка - из стрелкового оружия. В районе Марьинки действовали вражеские снайперы.

На Донецком направлении по позициям ВСУ вблизи Троицкого противник бил из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия.

Минометы калибра 82 мм, пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие враг применял по опорным пунктам сил АТО у Верхнеторецкого, Авдеевки, Песков, Майорска и Новгородского. Также под Новгородским действовали вражеские снайперы.

На Луганском направлении из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра подразделения российско-оккупационных войск били по опорным пунктам ВСУ вблизи Новоалександровки.

Также минометами калибра 120 мм враг накрывал позиции сил АТО у Попасной, а из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бил по опорным пунктам в районе Троицкого.

Защитников Новозвановки противник обстрелял из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров, а защитников Станицы Луганской - из гранатометов и стрелкового оружия.

В штабе отметили, что в отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня.

По данным разведки штаба АТО, в результате адекватного ответа противнику огнем, в течение 25 и 26 апреля уничтожено 3 российских наемников, еще 7 боевиков незаконных вооруженных формирований получили ранения.

За минувшие сутки один украинский воин погиб, еще шестеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.