Россия вторглась в Украинe с почти пустым автомобилем "гумконвоя"
Российский "гуманитраний" конвой с нарушением международного и украинского законодательства въехал на территорию Украины через неконтролируемые участки украинско-российской границы.
Об этом "Украинской правде" сообщил помощник главы Госпогранслужбы - пресс-секретарь Олег Слободян.
"Утром российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление очередного 64-го так называемого "гуманитарного конвоя". Всего с 6:20 до 7:40 через российские пункты Донецк и Матвеев Курган последовали 2 колонны в составе 41 автомобиля", - сказал Слободян.
Он отметил, что РФ нарушила все международные нормы, Красный крест не мог принимать участия в осмотре груза, украинская межведомственная группа осуществила лишь визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций.
"Согласно визуальному наблюдению, в большинстве грузовиков было якобы детское питание, один автомобиль якобы содержал медикаменты", - сказал Слободян.
В то же время он подчеркнул, что автомобиль с якобы медикаментами был заполнен лишь на 10%.
"Еще одна особенность этого конвоя - количество автомобилей не соответствовало заявленной в предварительной ноте РФ", - добавил он.
Ранее сайты боевиков сообщали, что россияне везут им 262 тонны грузов, однако российский МЧС анонсировал, что везет 400 тонн груза.
Оксана Коваленко, УП
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