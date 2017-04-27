Россия разгоняет тему об угрозе ядерного удара США по РФ

В Российской Федерации считают, что средства системы противоракетной обороны США представляют угрозу стратегическим ядерным силам России и Китая.

Об этом заявил первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба России генерал-лейтенант Виктор Познихир в Москве 26 апреля, сообщает РБК.

"Средства системы противоракетной обороны США уже сегодня обладают потенциалом перехвата российских и китайских баллистических ракет и представляют угрозу стратегическим ядерным силам России и Китая. В дальнейшем эти возможности будут возрастать", – сказал он.



Также, по словам Познихира, Вашингтон имеет все возможности для нанесения ядерного удара по России:

"Нахождение американских баз ПРО в Европе, кораблей ПРО в акваториях морей и океанов, приближенных к российской территории, создает мощный скрытый ударный компонент для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации".

По российским оценкам, к 2022 году количество ракет системы ПРО США составит более тысячи единиц. Как отмечал ранее Познихир, Россия вынуждена принимать ответные меры на развертывание комплексов ПРО, но "безопасней от этого мир не станет".

В свою очередь, первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал заявление Познихира об угрозе ядерного удара по России сигналом руководству США.

"Нет сомнений, что подобные заявления имеют определенных адресатов. Первый адресат – мировое сообщество. Во-вторых, послан ясный сигнал руководству США, что любое развитие событий не станет для нас неожиданностью", – цитирует Клинцевича ТАСС.

"Думаю, что это напоминание не будет лишним. Пусть, что называется, они знают, что мы знаем", – добавил он.

Клинцевич считает, что самая верная гарантия сохранения мира – это российская "способность самым жестким образом ответить на возможную агрессию".

Но главным адресатом, по словам российского сенатора, стали россияне: "Им нечего опасаться, ситуация под контролем".

С начала марта США начали развертывать на территории Южной Кореи комплексы своей ПРО – THAAD.

В апреле США заявили, что готовы нанести превентивный удар по Северной Корее, если она соберется провести испытание ядерного оружия, а КНДР предупредила США о готовности нанести ядерный удар в ответ.

США намерены усиливать давление на Северную Корею, чтобы она отказалась от ядерной программы. При этом Пентагон решил оценить ядерный потенциал США.