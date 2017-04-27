После неудачи Шокина Махницкий решил не требовать возврата должности

Бывший исполняющий обязанности генпрокурора Олег Махницкий отказался от идеи подавать судебный иск о восстановлении в должности.

Об этом он сообщил "Украинским Новостям".

"Я не вижу в этом смысла после того, как Высший админсуд Украины отказал в рассмотрении иска Шокина (о восстановлении в должности генпрокурора – ред.)", - сказал он.

Махницкий подчеркнул, что его целью было не восстановление на должности путем подачи иска, а желание доказать, что суд должен принимать только законные решения.

Как известно, в начале апреля Махницкий заявлял, что подаст иск относительно незаконности увольнения его с должности и.о. генпрокурора в 2014 году.

20 апреля Высший административный суд оставил без рассмотрения иск бывшего генерального прокурора Виктора Шокина относительно его восстановления в должности.