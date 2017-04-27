САП изучает, не превысило ли НАБУ полномочий с Насировым – адвокат

Специализированная антикоррупционная прокуратура осуществляет досудебное расследование о превышении служебных полномочий детективами Национального антикоррупционного бюро при задержании Романа Насирова.

Об этом в ходе судебного заседания в четверг заявил адвокат отстраненного главы Государственной фискальной службы Александр Лысак.

"Мы подали три жалобы о совершении уголовных нарушений в Печерский суд на детективов. В частности относительно незаконного проникновения в палату к Роману Насирову и превышения служебных полномочий", – отметил он.

Насиров в суде Фото Романа Кравца

"Также у нас есть информация, что за подписью Романа Сымкива в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований – ред.) относительно превышения служебных полномочий осуществляется досудебное расследование", – отметил адвокат.

Лысак подчеркнул, что по состоянию на данный момент четыре уголовных производства на детективов НАБУ по делу Насирова.

Роман Кравец, УП