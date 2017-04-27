В МИД назвали провокацией демонтаж памятника воинам УПА возле Перемышля

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Четверг, 27 апреля 2017, 11:39

Украина возмущена демонстративными и вызывающими действиями в отношении украинского памятника воинам УПА в селе Грушовичи близ Перемышля, который 26 апреля демонтировали члены польских националистических организаций.

Об этом говорится в комментарии украинского МИД по поводу инцидента.

"Это откровенная провокация в канун 70-й годовщины преступной акции Висла - очевидно, с целью отвлечь внимание от этой печальной даты. В наших общих интересах спокойно урегулировать эту ситуацию, комплексно, в правовом поле, чтобы в дальнейшем не было действий подобного рода", - говорится в заявлении МИД.

Министерство обратится к польской стороне за официальными разъяснениями и планирует согласовать дальнейшие шаги в отношении легализации всех мест захоронений как на территории Польши, так и в Украине.

В комментарии напоминают, что надлежащая опека памятников на государственном уровне должна обеспечиваться в соответствии с двусторонним соглашением о сохранении мест памяти 1994 года.

На днях в Варшаве запланированы двусторонние консультации с участием руководства Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий, которая ответственна за реализацию вышеупомянутого соглашения.

Напомним, 26 апреля в селе Грушовичи в Подкарпатском воеводстве разобрали памятник воинам УПА, который до этого уже оскверняли вандалы.

Европейская правда

Темы: МИД
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