Вятрович – мэру Одессы: Отмена декоммунизации – это криминал

2462 просмотра
1
Четверг, 27 апреля 2017, 11:44

Глава Института нацпамяти Владимир Вятрович предупредил мэра Одессы Геннадия Труханова, что за возвращение старых названий улицам его могут привлечь к уголовной ответственности.

Такое заявление историк сделал на своей странице Facebook в четверг.

"По поводу одесского "реванша". Возвращение старых коммунистических названий является незаконным. Более того - это пропаганда коммунистического тоталитарного режима. Если Труханов подпишет это решение, то должен быть привлечен к уголовной ответственности", - написал он.

Как сообщалось, 26 апреля Одесский городской совет отменил декоммунизацию ряда улиц, проведенную бывшим губернатором Михеилом Саакашвили.

Украинская правда

Темы: история Одесса криминал декоммунизация
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Польские националисты уничтожили памятник воинам УПА вблизи Перемышля 27 апреля 2017, 04:04
Директор центра "Бабий Яр": Перед нами не стоит задача переломить ситуацию через колено 19 апреля 2017, 15:19
Без 8 марта, но с 1 мая: новый законопроект о праздниках 13 апреля 2017, 15:30
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 35.187.34.---Kotia27.04.2017 12:27
plus
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Газпром увеличил требования к Нафтогазу до 37 миллиарда долларов
Украина готова блокировать сепаратистское и российское вещание на Донбассе
Хроника 27 апреля. Яичный дождь в Раде из-за Харьковских соглашений и теракты в Днепре
Штаб: За прошедшие двое суток силы АТО уничтожили 3 и ранили 7 террористов
Все новости
Фото, видео

День Джамалы: снимки и видео со свадьбы певицы

Здоровье

Час бега может добавить 7 часов вашей жизни – ученые