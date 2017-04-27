Вятрович – мэру Одессы: Отмена декоммунизации – это криминал

Глава Института нацпамяти Владимир Вятрович предупредил мэра Одессы Геннадия Труханова, что за возвращение старых названий улицам его могут привлечь к уголовной ответственности.

Такое заявление историк сделал на своей странице Facebook в четверг.

"По поводу одесского "реванша". Возвращение старых коммунистических названий является незаконным. Более того - это пропаганда коммунистического тоталитарного режима. Если Труханов подпишет это решение, то должен быть привлечен к уголовной ответственности", - написал он.

Как сообщалось, 26 апреля Одесский городской совет отменил декоммунизацию ряда улиц, проведенную бывшим губернатором Михеилом Саакашвили.

Украинская правда