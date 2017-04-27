Экс-депутат Миримский умер

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Четверг, 27 апреля 2017, 12:29

Экс-депутат нескольких созывов Верховной рады Украины, экс-глава пророссийской партии "Союз" Лев Миримский скоропостижно скончался в возрасте 57 лет.

Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на два близких к нему источника.

В то же время оба источника отказались сообщить подробности и причины смерти Миримского.

 

В то же время другое крымское издание Крымское информационное агентство сообщило, что Миримский  умер в Киеве.

По информации источника, смерти Миримского предшествовали два инсульта, в больницу в критическом состоянии он попал по "скорой помощи", а сегодня под утро у экс-депутата остановилось сердце.

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