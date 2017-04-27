Экс-нардеп РФ рассказал, кто стоит за убийством Вороненкова

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Четверг, 27 апреля 2017, 12:46

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев считает, что за убийством экс-депутата российского парламента Дениса Вороненкова в Киеве стоят российские спецслужбы.

Об этом он сказал в интервью изданию "Апостроф".

По его словам до сих пор не появляется "альтернативных вариантов".

"Я многого не могу рассказать... есть ряд достаточно интересных деталей о том, как действовали киллеры, как они были организованы, где и как они получали заказ. Но все это лишь подтверждает общую теорию, что за этим стоят российские спецслужбы и, скорее всего, конкретный человек", - сказал Пономарев.

По его мнению, это дело с точки зрения раскрытия проще дела Павла Шеремета.

Он также добавил, что благодаря охраннику был убит киллер, а соответственно, известно, кем он был, известны сообщники, известно, как они получали заказы, известно, какие у них были проблемы по ходу реализации этого злодеяния.

"То есть, все подробности видно. Главное, что для следствия нужно сделать, то, над чем они работают – это доказать, кто был заказчиком", - отметил Пономарев.

Как известно, 23 марта, в центре Киева при входе в отель Премьер Палас расстреляли бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Он шел на встречу с еще одним бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым.

Нападающий выстрелил в Вороненкова и его охранника, охранник успел в ответ выстрелить в киллера. И охранник, и киллер получили ранения. Позже киллер умер в больнице.

Вороненков был свидетелем ГПУ по делу об измене экс-президента Виктора Януковича.

Вороненков осенью 2016 выехал из России, а в декабре автоматически получил украинское гражданство, поскольку имеет украинские корни.

Он рассказывал, что помощник президента РФ Владислав Сурков был против аннексии Крыма, а депутатов заставляли голосовать за аннексию.

Сам Вороненков также голосовал за аннексию Крыма, однако заявлял, что его не было в зале во время голосования, а проголосовал его карточка.

24 марта Антон Геращенко на своей странице в Фейсбук написал, что убийца Вороненкова - гражданин Украины Павел Паршов, который прошел специальное обучение в школе для диверсантов в России.

"Убийство Дениса Вороненкова было совершено гражданином Украины, Паршовим Павлом Александровичем, 1988 года рождения, уроженцем города Севастополь, агентом российских спецслужб. (...) В России, где он находился перед переброской в Украине, он прошел курс специального обучения в школе для диверсантов , созданной еще во времена сталинского НКВД ", - написал Геращенко на странице в Фейсбуке.

По данным депутата, в Украине Паршов вел обычную жизнь, был частным предпринимателем, в 2011 году был объявлен в розыск за экономические преступления.

"За свою жизнь Павел Паршов никогда официально не выезжал за пределы Украины. Но в феврале 2015 году он пересек границу Украины, пройдя пешком через один из КПП на границе с Беларусью", - пояснил он.

Темы: Росcия убийство Киев
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