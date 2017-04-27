За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 6 ранены – штаб

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Четверг, 27 апреля 2017, 13:12

26 апреля в зоне проведения антитеррористической операции погиб 1 военный и 6 получили ранения.

Об этом на брифинге в четверг сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще 6 наших бойцов получили ранения", - сказал полковник.

Он выразил соболезнования родным и близким воина.

 
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По словам полковника, основные боевые действия на луганском направлении переместились в Попаснянский район. Боевики широко использовали минометы. Пик боевой активности врага длился с 17 до 19 часов.

На донецком направлении в среду было спокойнее, чем сутками ранее. 8 обстрелов - в отличие от 16 за 25 апреля.

"География боевой активности врага остается почти неизменной. Исключением стал лишь район Светлодарской дуги, где вчера было абсолютно тихо", - отметил Мотузяник.

В то же время, по его словам, горячей участком фронта на донецком направлении 26 апреля был юг Горловского периметру.

"Так в Новгородском после полуночи обстрел провел вражеский снайпер. В Верхнеторецком враг активизировался уже под вечер и до полуночи выпустил около 30 мин, а также широко применял стрелковое оружие. В Авдеевке состоялось 2 вражеских обстрелов", – сказал полковник.

По данным штаба АТО, на мариупольском направлении горячее всего – на юге. 26 апреля было зафиксировано 26 вражеских обстрелов. В трех случаях враг применял минометы.

"Отметим, что украинские войска остаются начеку и мгновенно отвечают на наиболее дерзкие случаи агрессии оккупантов", – подчеркнул Мотузяник.

Украинская правда

Темы: АТО
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