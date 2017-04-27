Окружной админсуд запретил "земельный" референдум – Тимошенко

Окружной административный суд принял решение о запрете проводить референдум против продажи сельскохозяйственной земли.



Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко 27 апреля во время пресс-конференции во Львове, сообщает пресс-служба политсилы.



По мнению Тимошенко, на суд повлиял президент Петр Порошенко.



"Сегодня Окружной админсуд Киева, который полностью находится под давлением и управлением президента, принял решение о запрете народа Украины проводить референдум, заявила политик.



По мнению Тимошенко, "две революции в Украине не привели к ломке кланово-олигархической системы".



"Сегодня интересы людей стоят на последнем месте, царят кланы и один из крупнейших олигархов – действующий президент. Мы всеми возможными средствами попробуем повлиять на него, чтобы он таки прекратил использовать судебную систему", – заявила она.



В случае продолжения запрета проведения референдума, "Батькивщина" угрожает усилиями 10 тысяч членов инициативной группы начать массовый сбор подписей граждан против продажи сельскохозяйственной земли.

О процессе по подготовке проведения всеукраинского референдума по продаже сельхозземли партия "Батькивщина" объявила 7 апреля.



Украинская правда