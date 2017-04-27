СБУ разоблачила киевскую фирму, которая продавала "1С" в Луганск

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Четверг, 27 апреля 2017, 16:26

Служба безопасности Украины уличила киевскую фирму в продаже российского программного продукта "1С" на временно оккупированных территориях Донбасса.

Как сообщил начальник аппарата главы СБУ Александр Ткачук на брифинге, компания-дилер продала запрещенное программное обеспечение компании, которая юридически зарегистрирована и фактически находится в оккупированном Луганске.

"Дилерская компания продавала продукт – например, продукт 1C, который также разработан в Российской Федерации, и, по нашей информации, отдельные дилеры распространяют на территории Украины продукты компании "1C" – они уже внесены Советом национальной безопасности и обороны в санкционный список", – сказал он.

"Мы призываем наших предпринимателей быть осмотрительными и взвешенно принимать решения о тех программных продуктах, которые вы используете в своей деятельности", – заявил Ткачук.

СБУ на своем сайте уточняет, что менеджмент киевского представительства российского производителя программы заключил ряд договоров на поставки и техническую поддержку продукта с предприятиями и дилерами, которые работают в так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Во время обысков в киевском офисе коммерсантов оперативники спецслужбы изъяли документацию, которая подтверждает факты противоправной продажи этого программного продукта на временно оккупированные территории", – сказано в сообщении.

 
СБУ

СБУ зафиксировала, что администрирование, обновление и техническая поддержка этих программ осуществляется с территории России, в частности через отдаленный доступ к оборудованию киевского представительства российской компании.

 

По мнению специалистов СБУ, это – еще одно доказательство скрытого контроля спецслужб РФ за ситуацией в государственном и частном секторе экономики Украины, а также за предприятиями, которые расположены на территориях т.н. "ЛНР" и "ДНР".

Ведется досудебное следствие в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины.

Как известно, 26 апреля в восьми компаниях, которые работают в Украине – в частности, в ЧАО "Укргазвидобування" и инвесткомпании "Dragon Capital" – работники СБУ провели обыски якобы из-за нелегального программного обеспечения.

По словам Ткачука, Федеральная служба безопасности России могла получать данные из Украины благодаря программному обеспечению по мониторингу за работниками "Стахановец", которым пользовались эти компании.

Алена Рощенко, УП

Темы: технологии бизнес Луганск Донбасс СБУ
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