СБУ разоблачила киевскую фирму, которая продавала "1С" в Луганск
Служба безопасности Украины уличила киевскую фирму в продаже российского программного продукта "1С" на временно оккупированных территориях Донбасса.
Как сообщил начальник аппарата главы СБУ Александр Ткачук на брифинге, компания-дилер продала запрещенное программное обеспечение компании, которая юридически зарегистрирована и фактически находится в оккупированном Луганске.
"Дилерская компания продавала продукт – например, продукт 1C, который также разработан в Российской Федерации, и, по нашей информации, отдельные дилеры распространяют на территории Украины продукты компании "1C" – они уже внесены Советом национальной безопасности и обороны в санкционный список", – сказал он.
"Мы призываем наших предпринимателей быть осмотрительными и взвешенно принимать решения о тех программных продуктах, которые вы используете в своей деятельности", – заявил Ткачук.
СБУ на своем сайте уточняет, что менеджмент киевского представительства российского производителя программы заключил ряд договоров на поставки и техническую поддержку продукта с предприятиями и дилерами, которые работают в так называемых "ДНР" и "ЛНР".
"Во время обысков в киевском офисе коммерсантов оперативники спецслужбы изъяли документацию, которая подтверждает факты противоправной продажи этого программного продукта на временно оккупированные территории", – сказано в сообщении.
СБУ зафиксировала, что администрирование, обновление и техническая поддержка этих программ осуществляется с территории России, в частности через отдаленный доступ к оборудованию киевского представительства российской компании.
По мнению специалистов СБУ, это – еще одно доказательство скрытого контроля спецслужб РФ за ситуацией в государственном и частном секторе экономики Украины, а также за предприятиями, которые расположены на территориях т.н. "ЛНР" и "ДНР".
Ведется досудебное следствие в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины.
Как известно, 26 апреля в восьми компаниях, которые работают в Украине – в частности, в ЧАО "Укргазвидобування" и инвесткомпании "Dragon Capital" – работники СБУ провели обыски якобы из-за нелегального программного обеспечения.
По словам Ткачука, Федеральная служба безопасности России могла получать данные из Украины благодаря программному обеспечению по мониторингу за работниками "Стахановец", которым пользовались эти компании.
Алена Рощенко, УП
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